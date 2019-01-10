Завод Коломойського, який уклав мирову угоду з НБУ, подав до суду на "ПриватБанк"
У суді компанія Коломойського хоче отримати відшкодування на суму, аналогічну до тієї, яку напередодні підприємство виплатило Національному банку в межах мирової угоди. Угоду уклали з кредитами рефінансування, які НБУ видав "ПриватБанку" ще до націоналізації, а "Нікопольський завод феросплавів" тоді виступив за ними поручителем.
Суд залишив позов без руху через те, що у ньому були помилки, однак дав час позивачеві їх виправити, повідомляє "Громадське".
20 вересня під головний офіс "ПриватБанку" у Дніпрі приїхали 10 автобусів з працівниками "Нікопольського феросплавного заводу" Ігоря Коломойського. Тоді у "Приватбанку" повідомили про тиск зі сторони колишніх власників.
28 серпня компанія Коломойського вперше вирішила заплатити за зобов'язаннями перед Нацбанком: Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між НБУ та "Нікопольським заводом феросплавів" Коломойського.
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