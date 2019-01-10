Завод Коломойського, який уклав мирову угоду з НБУ, подав до суду на "ПриватБанк"

"Нікопольський завод феросплавів", який належить до так званої групи "Приват" Ігоря Коломойського, подав позов на загальну суму 22 мільйони гривень на "ПриватБанку". Напередодні цей завод укладав мирову угоду з Нацбанком на цю ж суму.

У суді компанія Коломойського хоче отримати відшкодування на суму, аналогічну до тієї, яку напередодні підприємство виплатило Національному банку в межах мирової угоди. Угоду уклали з кредитами рефінансування, які НБУ видав "ПриватБанку" ще до націоналізації, а "Нікопольський завод феросплавів" тоді виступив за ними поручителем.

Суд залишив позов без руху через те, що у ньому були помилки, однак дав час позивачеві їх виправити, повідомляє "Громадське".

20 вересня під головний офіс "ПриватБанку" у Дніпрі приїхали 10 автобусів з працівниками "Нікопольського феросплавного заводу" Ігоря Коломойського. Тоді у "Приватбанку" повідомили про тиск зі сторони колишніх власників.

28 серпня компанія Коломойського вперше вирішила заплатити за зобов'язаннями перед Нацбанком: Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між НБУ та "Нікопольським заводом феросплавів" Коломойського.