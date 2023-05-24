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Завтра відбудеться онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн" – Пентагон

24 травня 2023, 13:13
Завтра відбудеться онлайн-зустріч у форматі
Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим перед онлайн-зустріччю, яка має відбутися вже завтра.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

"На онлайн-зустрічі основну увагу буде приділено підтриманню маневрових можливостей української бронетехніки і зміцненню протиповітряної оборони України проти тривалих жорстоких російських атак", йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Міністр представив Резнікову оновлену інформацію про нещодавні зусилля Сполучених штатів з надання допомоги у сфері безпеки. "

"Два лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті", - пишуть в МО США. 

Раніше Пентагон підтвердив заяву росії про перехоплення бомбардувальників США в Балтійському морі.
ПентагонРамштайн

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