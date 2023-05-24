Завтра відбудеться онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн" – Пентагон
Про це повідомляє сайт Пентагону.
"На онлайн-зустрічі основну увагу буде приділено підтриманню маневрових можливостей української бронетехніки і зміцненню протиповітряної оборони України проти тривалих жорстоких російських атак", йдеться на сайті Міністерства оборони США.
Міністр представив Резнікову оновлену інформацію про нещодавні зусилля Сполучених штатів з надання допомоги у сфері безпеки. "
"Два лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті", - пишуть в МО США.Раніше Пентагон підтвердив заяву росії про перехоплення бомбардувальників США в Балтійському морі.