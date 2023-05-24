Завтра відбудеться онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн" – Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим перед онлайн-зустріччю, яка має відбутися вже завтра.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

"На онлайн-зустрічі основну увагу буде приділено підтриманню маневрових можливостей української бронетехніки і зміцненню протиповітряної оборони України проти тривалих жорстоких російських атак", йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Міністр представив Резнікову оновлену інформацію про нещодавні зусилля Сполучених штатів з надання допомоги у сфері безпеки. "

"Два лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті", - пишуть в МО США.