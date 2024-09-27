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ПОЛІТИКА

Заява Угорщини про відмову від опору російському вторгненню викликала хвилю критики

27 вересня 2024, 13:44
Заява Угорщини про відмову від опору російському вторгненню викликала хвилю критики
Фото: Getty Images
За словами представника Офісу глави уряду Угорщини, який допомагає розробляти зовнішню політику прем’єр-міністра, країна "скоріш за все" не захищалася б від російського вторгнення.

Влада Угорщини навряд чи б вирішила відповісти на військову агресію з боку російської федерації спротивом. Будапешт вважає опір вторгенню, як це зробила Україна - "безвідповідальним".

Про це заявив головний політичний радник угорського прем'єр-міністра Балаж Орбан, повідомляє Bloomberg.

За словами представника Офісу глави уряду Угорщини, який допомагає розробляти зовнішню політику прем’єр-міністра, країна "скоріш за все" не захищалася б від російського вторгнення.

У подкасті тижневика Mandiner Балаж Орбан заявив, що Угорщина порадила б президенту України Володимиру Зеленському відмовитися від збройного опору в 2022 році, начебто щоб зменшити кількість жертв.

"Ми б, швидше за все, не зробили того, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, тому що це безвідповідально", - сказав помічник угорського прем'єра.

Як заявив Балаж Орбан, український президент вступив в оборонну війну, і "ми бачимо, скільки людей загинуло і скільки території було втрачено".

В Угорщині розкритикували слова радника Орбана

Так, слова помічника глави уряду Угорщини, яка є членом Північно-атлантичного альянсу, із фактичною пропозицією для України капітулювати з першого дня широкомасштабної агресії викликали критику з боку угорської опозиції.

Лідер опозиції Петер Мадьяр закликав політичного директора уряду піти у відставку, заявивши, що його коментарі "розтоптали основу конституції та незалежності Угорщини".

Нагадаємо, влада Угорщини неодноразово наполягала на скасуванні санкцій Заходу проти рф, та закликала ЄС припинити надавати України зброю в рамках оборонної допомоги. Орбан також відзначався прокремлівською риторикою, говорячи про війну росії з Україною.

росія загрозаУгорщина

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