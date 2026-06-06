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Заяви Трампа про війська в Європі спричинили хаос у Пентагоні – AP

06 червня 2026, 08:57
Заяви Трампа про війська в Європі спричинили хаос у Пентагоні – AP
Фото: Yahoo Finanzas
Хаос із ротацією вже коштував 32 млн доларів, а виведення військ із Німеччини може обійтися в кілька мільярдів.

Армія США чекає роз'яснень від Пентагону після суперечливих заяв президента Дональда Трампа щодо чисельності військ у Європі. Ситуація вже порушила плани тисяч військових і обходиться в мільйони доларів.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами джерел видання, раптові зміни змушують військових заднім числом коригувати політику відповідно до останньої заяви президента. На початку травня службова записка скасувала ротаційне перекидання до Польщі 4000 військових 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії з Техасу. Європейські союзники дізналися про це лише в середині місяця. Деяким солдатам незадовго до від'їзду сказали не сідати на рейс до Польщі, тоді як близько 1000 бійців, відправлених наперед, досі чекають підтвердження щодо повернення.

Командування транспортних військ США вже зафрахтувало судно для перевезення спорядження. Витрати лише на групу, що прибуває, склали 32 млн доларів, включно з фрахтом, навантаженням і розвантаженням. Незаплановане перекидання особового складу і техніки назад з Європи, найімовірніше, не входить до бюджету Пентагону і стане додатковою статтею витрат.

Ще дорожче може обійтися виведення військ із Німеччини. Коли Трамп уперше погрожував вивести 5000 військових із Європи, представники Пентагону спочатку запропонували відкликати 2-й кавалерійський полк, що постійно дислокується в Німеччині. Однак замість цього вирішили скасувати ротацію іншого підрозділу до Польщі, після чого Трамп вніс плутанину і в цей план. Високопоставлений чиновник Пентагону Дж. Коста зазначив, що виведення військ із Німеччини може обійтися в кілька мільярдів доларів, оскільки в США немає інфраструктури для розміщення військових та їхніх сімей.

Невизначеність тривожить і європейських союзників, занепокоєних сигналом, який надсилається росії, а також ризикує підірвати моральний дух американських військових в умовах і без того напруженого армійського бюджету.

Дональд ТрампСШАвійськаПентагон

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