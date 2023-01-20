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ПОЛІТИКА

Зберігається загроза російських ракетних ударів з Чорного моря – Сили оборони півдня

20 січня 2023, 11:43
Зберігається загроза російських ракетних ударів з Чорного моря – Сили оборони півдня
російський корабель
Серед ракетоносіїв є два підводні човни. Це говорить про те, що пуск з них дещо ускладнює виявлення ППО самого моменту старту цих ракет

У Чорному морі росія продовжує зберігати своє корабельне угруповання майже у тому ж складі, що було раніше, тому загроза ракетних ударів висока, повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

«Наявність корабельного угруповування свідчить про вже готовність росіян до нанесення ракетного удару. Буде він точковий, чи масований, це буде залежати від стратегії ворога».

Вона зауважила, що військові помітили деяку ротацію корабельно-катерного складу. Це пов'язано зі штормом. Але ракетоносії залишаються на місці.

Серед ракетоносіїв є два підводні човни. Це говорить про те, що пуск з них дещо ускладнює виявлення ППО самого моменту старту цих ракет.


війнаЧорне мореУкраїнаракетоносій

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