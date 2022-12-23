Зберігайте спокій: російська пропаганда посилила інформаційні вкиди про "наступ з білорусі"

російська пропаганда вкотре вкидає в інформаційний простір України меседжі про нібито наступ з білорусі. Українцям не варто реагувати на такі вкиди

російська пропаганда вкотре вкидає в інформаційний простір України меседжі про нібито наступ з білорусі. Українцям не варто реагувати на такі вкиди, а слухати офіційних спікерів, зазначила радниця керівника Офісу Президента Дарина Зарівна.

"Одна з найбільш улюблених тем російської пропаганди – «вторгнення з білорусі» – знову вкидається в наш медійний простір", – розповіла вона.

Причому, за її словами, вкиди роблять через "відверто зашкварених" персонажів, паралельно запускаючи чутки через месенджери в стилі "мій знайомий військовий сказав".

"Відповідь на таке може бути коротка – це готовність наших Сил оборони. Слухайте лише офіційних спікерів. Ворог хоче впливати на ваші нерви напередодні святкових днів, не треба давати йому шансів на успіх", – підкреслила Зарівна.