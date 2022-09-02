Збільшення терміну дії, оплата комуналки та 500 грн за бустер: уряд розширив програму "єПідтримка"

Кабінет міністрів розширив програму "єПідтримка", яка передбачає виплату за вакцинацію проти коронавірусу.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні 9 лютого, повідомляє Громадське.

Раніше повністю вакциновані українці могли отримати тисячу гривень на чотири місяці. Якщо за цей час кошти не витратити, віртуальний рахунок закриють. Тепер же термін дії виплати збільшили до 9 місяців із дня зарахування коштів.

Крім того, з 14 березня українці, які зробили бустерне щеплення, зможуть отримати додатково 500 грн.

Також уряд дозволив літнім людям від 60 років та людям з інвалідністю І та II групи за допомогою тисячі за вакцинацію оплатити комунальні послуги.

Нагадаємо, що підлітки віком від 14 років тепер можуть скористатися програмою "єПідтримка" - 7 лютого набула чинності відповідна постанова Кабміну.