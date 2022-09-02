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Збільшення терміну дії, оплата комуналки та 500 грн за бустер: уряд розширив програму "єПідтримка"

З 14 березня українці, які зробили бустерне щеплення, зможуть отримати додатково 500 грн
Кабінет міністрів розширив програму "єПідтримка", яка передбачає виплату за вакцинацію проти коронавірусу.
Збільшення терміну дії, оплата комуналки та 500 грн за бустер: уряд розширив програму "єПідтримка" Фото: з вільних джерел

Відповідну постанову ухвалили на засіданні 9 лютого, повідомляє Громадське.

Раніше повністю вакциновані українці могли отримати тисячу гривень на чотири місяці. Якщо за цей час кошти не витратити, віртуальний рахунок закриють. Тепер же термін дії виплати збільшили до 9 місяців із дня зарахування коштів.

Крім того, з 14 березня українці, які зробили бустерне щеплення, зможуть отримати додатково 500 грн.

Також уряд дозволив літнім людям від 60 років та людям з інвалідністю І та II групи за допомогою тисячі за вакцинацію оплатити комунальні послуги.

Нагадаємо, що підлітки віком від 14 років тепер можуть скористатися програмою "єПідтримка" - 7 лютого набула чинності відповідна постанова Кабміну.

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09 02 2022 15:09
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