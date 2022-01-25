Збільшити кількість книгарень вп’ятеро: депутати зробили крок до підтримки української книги

Документ пропонує програму державної підтримки для українських книгарень, що продаватимуть книги українською мовою та/або мовами ЄС і мовами корінних народів України з використанням касових апаратів (РРО) у книгарнях

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, що пропонує субсидіювати оренду українським книгарням, а також надавати неповнолітнім сертифікати на книги.

За законопроєкт №6287 проголосували 278 народних депутатів, повідомляє "Економічна правда".

Документ пропонує програму державної підтримки для українських книгарень, що продаватимуть книги українською мовою та/або мовами ЄС і мовами корінних народів України з використанням касових апаратів (РРО) у книгарнях.

Таким книгарням пропонують надавати державну субсидію для відшкодування витрат на оренду приміщення. Сума субсидії не може перевищувати вартість оренди, а також не може бути більшою за 20% доходу, отриманого з продажу книг у відповідній книгарні.

Субсидія надаватиметься щоквартально з першого кварталу 2023 року - для цього книгарням потрібно буде звернутися до Українського інституту книги.

Також документ пропонує надавати українцям сертифікат на придбання книг при народженні та у 14 років при отриманні паспорта. Сума сертифікату становитиме третину прожиткового мінімуму (0,3 від ПМ). На початок 2023 року, коли плануються перші виплати, він становитиме 2684 грн, тобто отримати на книгу можна буде 805,2 грн.

Щодо бюджетного обґрунтування, розмір видатків на субсидії книгарням залежатиме від їхньої кількості. Проте очікувана сума видатків з бюджету у 2023 році становитиме від 52 до 86 млн грн.

Натомість на сертифікати пропонується витрачати близько 470-480 млн грн щороку. У подальші роки обсяг цих видатків у перерахунку на прожиткові мінімуми за відповідний рік істотно не зміниться, зазначають автори документу.

Вони зазначають, що така підтримка української книги дозволить збільшити мережу книгарень у 4-5 разів, що спричинить створення щонайменше 5 тисяч нових робочих місць.

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