CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗбірка творів української письменниці Оксани Забужко потрапила до переліку найочікуваніших книжкових новинок 2020 року за версією New York Times.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірка творів Забужко потрапила до переліку найочікуваніших книжкових новинок за версією New York Times
Книжка Your Ad Could Go англійською мовою буде доступна з 28 квітня за підтримки американського видавництва Amazon Crossing
Фото: Буковина online
Зазначається, що до збірки увійшли історії, що стосуються Помаранчевої революції, суперництва та тенісу, повідомляє "Громадське".
Книжка Your Ad Could Go англійською мовою буде доступна з 28 квітня за підтримки американського видавництва Amazon Crossing.
Загалом до переліку видання потрапило 77 книжки авторів зі всього світу: Африки, Азії, Європи, Латинської Америки, Близького Сходу та Океанії.
Оксана Забужко - українська письменниця, поетеса та есеїстка. Твори письменниці перекладені понад 20 мовами. У 2019 році Забужко стала лауреаткою Національної премії імені Тараса Шевченка.
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