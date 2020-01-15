Збірка творів Забужко потрапила до переліку найочікуваніших книжкових новинок за версією New York Times Книжка Your Ad Could Go англійською мовою буде доступна з 28 квітня за підтримки американського видавництва Amazon Crossing

Збірка творів української письменниці Оксани Забужко потрапила до переліку найочікуваніших книжкових новинок 2020 року за версією New York Times.

Фото: Буковина online

Зазначається, що до збірки увійшли історії, що стосуються Помаранчевої революції, суперництва та тенісу, повідомляє "Громадське". Книжка Your Ad Could Go англійською мовою буде доступна з 28 квітня за підтримки американського видавництва Amazon Crossing. Загалом до переліку видання потрапило 77 книжки авторів зі всього світу: Африки, Азії, Європи, Латинської Америки, Близького Сходу та Океанії. Оксана Забужко - українська письменниця, поетеса та есеїстка. Твори письменниці перекладені понад 20 мовами. У 2019 році Забужко стала лауреаткою Національної премії імені Тараса Шевченка. Читайте також: Президент України створив Раду розвитку громад та територій і очолив її.

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