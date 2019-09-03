CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗбірка українського письменника, поета Сергія Жадана "Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо" потрапила до списку рекомендованих до прочитання книг у 2019 році від американського видання The New York Times.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірка Жадана потрапила в список рекомендованих книг від The New York Times
Це єдина українська книжка, яка потрапила до списку
Сергій Жадан
"The New York Times Book Review вніс нашу збірку до списку рекомендованих книг цього року. "Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо", книга вибраних віршів у перекладі Вірляни Ткач та Ванди Фіппс, виходить друком в Yale University Press", - написав на своїй сторінці Жадан.
Він також анонсував презентації збірки в Нью-Йорку, Бостоні та Філадельфії (9-14) квітня.
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Це єдина українська книжка, яка потрапила до списку рекомендацій The New York Times. З повним переліком можна ознайомитися на сайті видання.
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09 03 2019 11:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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