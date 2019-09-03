Збірка Жадана потрапила в список рекомендованих книг від The New York Times Це єдина українська книжка, яка потрапила до списку

Збірка українського письменника, поета Сергія Жадана "Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо" потрапила до списку рекомендованих до прочитання книг у 2019 році від американського видання The New York Times.

Сергій Жадан

"The New York Times Book Review вніс нашу збірку до списку рекомендованих книг цього року. "Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо", книга вибраних віршів у перекладі Вірляни Ткач та Ванди Фіппс, виходить друком в Yale University Press", - написав на своїй сторінці Жадан. Він також анонсував презентації збірки в Нью-Йорку, Бостоні та Філадельфії (9-14) квітня. Читайте також: Сергій Жадан: Суспільство з такою кількістю травм і табу, навряд чи може вважатись здоровим Це єдина українська книжка, яка потрапила до списку рекомендацій The New York Times. З повним переліком можна ознайомитися на сайті видання.

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