Збірна України посіла друге місце у загальному заліку Кубка світу з жіночої боротьби Володаркою золотої нагороди стала Тетяна Ріжко

У Белграді (Сербія) на особистому Кубку світу зі спортивної боротьби завершили свої виступи жінки.

Фото: Новинарня

Українська збірна здобула шість медалей в десяти вагових категоріях - одну золоту, одну срібну та чотири бронзові, посівши у підсумку друге загальнокомандне місце серед 27 країн, повідомляє "Укрінформ". Володаркою золотої нагороди стала Тетяна Ріжко (вагова категорія до 65 кг), "срібло" завоювала Лілія Маланчук (50 кг), "бронзу" - Катерина Зелених (59 кг), Ілона Прокопевнюк (62 кг), Аліна Бережна (68 кг) і Алла Белінська (72 кг). Перше місце посіли росіянки - 7 медалей (2 золоті, 5 бронзових). Третя позиція у збірної Туреччини - 3 нагороди (2 срібні, 1 бронзова). Особистий Кубок світу зі спортивної боротьби завершать 18 грудня представники вільного стилю. Нагадаємо, що збірна України увійшла в топ-10 загального заліку Кубка світу з греко-римської боротьби

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