Збірна України посіла друге місце у загальному заліку Кубка світу з жіночої боротьби
Українська збірна здобула шість медалей в десяти вагових категоріях - одну золоту, одну срібну та чотири бронзові, посівши у підсумку друге загальнокомандне місце серед 27 країн, повідомляє "Укрінформ".
Володаркою золотої нагороди стала Тетяна Ріжко (вагова категорія до 65 кг), "срібло" завоювала Лілія Маланчук (50 кг), "бронзу" - Катерина Зелених (59 кг), Ілона Прокопевнюк (62 кг), Аліна Бережна (68 кг) і Алла Белінська (72 кг).
Перше місце посіли росіянки - 7 медалей (2 золоті, 5 бронзових). Третя позиція у збірної Туреччини - 3 нагороди (2 срібні, 1 бронзова).
Особистий Кубок світу зі спортивної боротьби завершать 18 грудня представники вільного стилю.
Нагадаємо, що збірна України увійшла в топ-10 загального заліку Кубка світу з греко-римської боротьби
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Львів" вперше виграв, "Ворскла" вперше програла у сезоні футбольної Прем'єр-ліги
- ВІДЕО Україна зіграє на Євро-2020 з переможцем матчу Грузія - Північна Македонія
- ВІДЕО Роналду забив більше ста м'ячів за збірну Португалії
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"