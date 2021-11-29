Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Збірна України сьогодні зіграє з Північною Македонією у відборі ЧС-2023 з баскетболу

Згідно з регламентом, до наступного раунду відбору ЧС-2023 пройдуть кращі три команди з квартету
Національна збірна України з баскетболу у понеділок, 29 листопада, проведе другий матч кваліфікації чемпіонату світу-2023.
Збірна України сьогодні зіграє з Північною Македонією у відборі ЧС-2023 з баскетболу Фото: WGNO

"Синьо-жовті" у київському Палаці спорту о 19.00 зійдуться з командою Північної Македонії, передає Укрінформ.

В іншому поєдинку відбіркової групи G чинний володар титулу збірна Іспанії прийматиме команду Грузії.

Як повідомлялося, на старті кваліфікації українці на виїзді поступилися грузинам (83:88), а македонці вдома програли іспанцям (65:94).

Згідно з регламентом, до наступного раунду відбору ЧС-2023 пройдуть кращі три команди з квартету.

Нагадаємо, що українські баскетболісти розпочали підготовку до відбіркових матчів ЧС-2023. Наші суперники на старті відбору - Грузія і Північна Македонія.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 11 2021 12:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.