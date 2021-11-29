Збірна України сьогодні зіграє з Північною Македонією у відборі ЧС-2023 з баскетболу Згідно з регламентом, до наступного раунду відбору ЧС-2023 пройдуть кращі три команди з квартету

Національна збірна України з баскетболу у понеділок, 29 листопада, проведе другий матч кваліфікації чемпіонату світу-2023.

Фото: WGNO

"Синьо-жовті" у київському Палаці спорту о 19.00 зійдуться з командою Північної Македонії, передає Укрінформ. В іншому поєдинку відбіркової групи G чинний володар титулу збірна Іспанії прийматиме команду Грузії. Як повідомлялося, на старті кваліфікації українці на виїзді поступилися грузинам (83:88), а македонці вдома програли іспанцям (65:94). Згідно з регламентом, до наступного раунду відбору ЧС-2023 пройдуть кращі три команди з квартету. Нагадаємо, що українські баскетболісти розпочали підготовку до відбіркових матчів ЧС-2023. Наші суперники на старті відбору - Грузія і Північна Македонія.

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