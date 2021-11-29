СПОРТ НОВИНИНаціональна збірна України з баскетболу у понеділок, 29 листопада, проведе другий матч кваліфікації чемпіонату світу-2023.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України сьогодні зіграє з Північною Македонією у відборі ЧС-2023 з баскетболу
Згідно з регламентом, до наступного раунду відбору ЧС-2023 пройдуть кращі три команди з квартету
Фото: WGNO
"Синьо-жовті" у київському Палаці спорту о 19.00 зійдуться з командою Північної Македонії, передає Укрінформ.
В іншому поєдинку відбіркової групи G чинний володар титулу збірна Іспанії прийматиме команду Грузії.
Як повідомлялося, на старті кваліфікації українці на виїзді поступилися грузинам (83:88), а македонці вдома програли іспанцям (65:94).
Згідно з регламентом, до наступного раунду відбору ЧС-2023 пройдуть кращі три команди з квартету.
Нагадаємо, що українські баскетболісти розпочали підготовку до відбіркових матчів ЧС-2023. Наші суперники на старті відбору - Грузія і Північна Македонія.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 11 2021 12:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021
- ВІДЕО НБА: "Сакраменто" Леня і "Торонто" Михайлюка знову перемогли
- ВІДЕО Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
No articles