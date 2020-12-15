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Збірна України увійшла в топ-10 загального заліку Кубка світу з греко-римської боротьби

Збірна України у підсумку посіла восьме місце у загальнокомандному заліку
У Белграді (Сербія) на особистому Кубку світу зі спортивної боротьби завершили свої виступи представники греко-римського стилю.
Збірна України увійшла в топ-10 загального заліку Кубка світу з греко-римської боротьби Фото: cska.kiev.ua

Як повідомляв "Укрінформ", українській команді допомогли потрапити в топ-10 збірних світу бронзові медалі Семена Новікова (вагова категорія до 87 кг) і Миколи Кучмія (130 кг), а також успішні виступи Артура Політаєва (67 кг) і Ясафа Зейналова (77 кг), які поступилися в сутичках за "бронзу", посівши п'яті місця.

Збірна України у підсумку посіла восьме місце у загальнокомандному заліку. 

15 грудня, за бронзові нагороди особистого Кубка світу з жіночої боротьби змагатимуться українки Ілона Прокопевнюк (62 кг) і Алла Белінська (72 кг), а Лілія Маланчук (50 кг) вийде на сутичку за золоту медаль.

Нагадаємо, що у перший день фіналів турніру з греко-римської боротьби бронзовим призером став українець Семен Новіков, який посів третє місце у ваговій категорії до 87 кг.

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15 12 2020 11:53
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