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Збірна України з гандболу розпочала заключний етап підготовки до Євро-2022

З 7 по 9 січня "синьо-жовті" зіграють у товариському турнірі Yellow Cup-2022
Чоловіча збірна України з гандболу продовжує у Запоріжжі підготовку до чемпіонату Європи.
Збірна України з гандболу розпочала заключний етап підготовки до Євро-2022 Фото: з вільних джерел

Як повідомляє пресслужба Федерації гандболу України, на другий навчально-тренувальний збір, який триватиме до 5 січня, викликано 21 виконавця, передає Укрінформ.

З 7 по 9 січня "синьо-жовті" зіграють у товариському турнірі Yellow Cup-2022, де зустрінуться зі збірними Чорногорії, Португалії та господаркою Швейцарією.

Hа Євро-2022 збірна України зіграє в одній групі з командами Франції, Сербії та Хорватії.

XV чемпіонат Європи з гандболу серед чоловічих команд пройде в Угорщині та Словаччині з 13 по 30 січня.

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02 01 2022 14:19
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