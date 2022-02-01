СПОРТ НОВИНИЧоловіча збірна України з гандболу продовжує у Запоріжжі підготовку до чемпіонату Європи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України з гандболу розпочала заключний етап підготовки до Євро-2022
З 7 по 9 січня "синьо-жовті" зіграють у товариському турнірі Yellow Cup-2022
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє пресслужба Федерації гандболу України, на другий навчально-тренувальний збір, який триватиме до 5 січня, викликано 21 виконавця, передає Укрінформ.
З 7 по 9 січня "синьо-жовті" зіграють у товариському турнірі Yellow Cup-2022, де зустрінуться зі збірними Чорногорії, Португалії та господаркою Швейцарією.
Hа Євро-2022 збірна України зіграє в одній групі з командами Франції, Сербії та Хорватії.
XV чемпіонат Європи з гандболу серед чоловічих команд пройде в Угорщині та Словаччині з 13 по 30 січня.
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