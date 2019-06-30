Збірна України завоювала 51 медаль Європейських ігор у Мінську і посіла третє місце в командному заліку

"Україна - третя в медальному заліку II Європейських ігор серед 50 країн-учасниць! Ми стали свідками найкращого за всю історію виступу нашої збірної на Європейських іграх!"

Українська збірна завоювала 51 медаль на II Європейських ігор, що проходили у Мінську.

"Україна - третя в медальному заліку II Європейських ігор серед 50 країн-учасниць! Ми стали свідками найкращого за всю історію виступу нашої збірної на Європейських іграх!", - повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що у 2015 році на І Європейських іграх у Баку українці завоювали 46 нагород: 8 золотих, 14 срібних, 24 бронзові. Україна була на 8-му місці за кількістю медалей найвищого гатунку, додав міністр.

"І ось Україна вже на третьому місці II Європейських ігор в Мінську. 51 медаль: феноменальні 16 золотих, а ще 17 срібних, 18 бронзових. Чудовий переможний результат, який є найкращою оцінкою нашої роботи за ці 5 років. Цей результат спростовує всі міфи і брехню про те, що український спорт вищих досягнень занепадає, а нашу державу нібито покидають сотні найкращих спортсменів", - наголосив Жданов.

У складі збірної України - 198 спортсменів. За перше місце на іграх спортсмен отримає 50 тисяч грн, за друге - 40 тисяч грн, за третє - 25 тисяч грн. Якщо один спортсмен завоював кілька нагород, він отримає заслужені призові за кожну з них.

Нагадаємо, український боксер Віктор Вихрист виграв "золото" Європейських ігор.

Український каратист Станіслав Горуна виграв золоту медаль Європейських ігор-2019 у Мінську.

Також українська каратистка Аніта Серьогіна здобула золоту медаль на Європейських іграх в Мінську.

Крім того, український боксер Олександр Хижняк переміг італійцяСальваторе Кавальяро в категорії до 75 кг і виборов золоту медаль.

Борець і кандидат в депутати Ради Жан Беленюк отримав "золото" на Європейських іграх. Український гімнаст Пахнюк взяв "бронзу".Напередодні українка Юлія Ткач здобула золоту медальЄвропейських ігор-2019 у вільній боротьбі. Раніше українська дзюдоїстка Дар'я Білодід отримала золоту нагороду на Європейських іграх у Мінську у ваговій категорії до 48 кг.

Золото також здобув український дзюдоїст Георгій Зантарая у ваговій категорії до 66 кг.

Крім того, українська самбістка Анастасія Сапсай у ваговій категорії понад 80 кг здобула третє золото для збірної.

Збірна України виграла дві золоті медалі в легкій атлетиці.

Європейські ігри Європіада - це багатовидові спортивні змагання, аналог Паназіатських чи Панамериканських ігор.

Вони проводяться раз на 4 роки, за рік до проведення літніх Олімпійських ігор. До програми уходять 15 олімпійських і 2 неолімпійських дисципліни.

Започатковані Ігри були 2015 року, першим містом-господарем ігор стала столиця Азербайджану Баку.

Європейські ігри у 2023 році пройдуть у Кракові.