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Збірну Польщі з футболу офіційно очолив Чеслав Міхневич

"Вважаю, що це найкращий вибір перед майбутніми викликами", - сказав Кулеша
Колишній головний тренер варшавської "Легії" Чеслав Міхневич очолив футбольну збірну Польщі.
Збірну Польщі з футболу офіційно очолив Чеслав Міхневич Фото: pzpn.pl

Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша повідомив, що Міхневич підписав контракт до кінця 2022 року з можливістю пролонгації, повідомляє офіційний сайт PZPN, зазначає Укрінформ. 

"Вважаю, що це найкращий вибір перед майбутніми викликами", - сказав Кулеша.

Міхневич залишив "Легію" наприкінці жовтня, коли клуб посідав 15-те місце у чемпіонаті країни.

24 березня збірна Польщі зіграє з Росією у стиковій грі відбору чемпіонату світу-2022.

Раніше повідомлялося, що збірну Польщі міг очолити українець Андрій Шевченко, однак він не домовився з італійським клубом "Дженоа" про розірвання контракту.

Нагадаємо, що Шевченко отримає 20 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту з "Дженоа"

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31 01 2022 16:55
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