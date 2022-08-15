Збірну України зняли в останній дисципліні з триатлону на Мультиспортивному Євро-2022

Вже на другому відрізку своєї дистанції українець зазнав падіння з велосипеду.

Збірна команда України була знята зі змагань в останній дисципліні з триатлону на Мультиспортивному Євро-2022, що проходить у німецькому Мюнхені.

"Першим серед українців на естафету вийшов Єгор Мартиненко. Вже на другому відрізку своєї дистанції українець зазнав падіння з велосипеду, але продовжив виступ, програючи майже дві хвилини найближчим суперникам попереду", - повідомило у понеділок агентство УНН.

Зазначається, що гонку для України продовжили Софія Прима та Віталій Воронцов. "Проте після плавального відрізку на етапі Воронцова лідери випередили українця на етап, через що команду зняли з гонки як колових. Відтак Марина Кирик навіть не стартувала в заключній дисципліні чемпіонату Європи", - уточнюється в повідомленні.

Україна здобула свої перші нагороди на Мультиспортивному Євро-2022 у третій змагальний день. Як повідомило "Суспільне спорт" українці чотири рази фінішували у ТОП-3. Три медалі було здобуто в академічному веслуванні, ще одну - у велотреку.

Чемпіонат Європи триватиме до 21 серпня. Україну там представляє 161 спортсмен. В 2018 році такі змагання були проведені вперше (у Німеччині та Шотландії), тоді Україна виграла 26 нагород і зайняла 8 місце у медальному заліку.