НОВИНИВже на другому відрізку своєї дистанції українець зазнав падіння з велосипеду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірну України зняли в останній дисципліні з триатлону на Мультиспортивному Євро-2022
Фото: "Суспільне спорт"
Збірна команда України була знята зі змагань в останній дисципліні з триатлону на Мультиспортивному Євро-2022, що проходить у німецькому Мюнхені.
"Першим серед українців на естафету вийшов Єгор Мартиненко. Вже на другому відрізку своєї дистанції українець зазнав падіння з велосипеду, але продовжив виступ, програючи майже дві хвилини найближчим суперникам попереду", - повідомило у понеділок агентство УНН.
Зазначається, що гонку для України продовжили Софія Прима та Віталій Воронцов. "Проте після плавального відрізку на етапі Воронцова лідери випередили українця на етап, через що команду зняли з гонки як колових. Відтак Марина Кирик навіть не стартувала в заключній дисципліні чемпіонату Європи", - уточнюється в повідомленні.
Україна здобула свої перші нагороди на Мультиспортивному Євро-2022 у третій змагальний день. Як повідомило "Суспільне спорт" українці чотири рази фінішували у ТОП-3. Три медалі було здобуто в академічному веслуванні, ще одну - у велотреку.
Чемпіонат Європи триватиме до 21 серпня. Україну там представляє 161 спортсмен. В 2018 році такі змагання були проведені вперше (у Німеччині та Шотландії), тоді Україна виграла 26 нагород і зайняла 8 місце у медальному заліку.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 08 2022 08:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Чернівцях демонтували пам'ятник радянському солдатові
- ВІДЕО У Китаї представили прототип робота-гуманоїда CyberOne
- ФОТО Продукти, проїзд, мобільний зв'язок: як змінилися ціни за місяць
- Польща стала п'ятою країною, яка відмовилася видавати візи росіянам
- Україна виграла перше золото на мультиспортивному Євро-2022