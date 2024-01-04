Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зброю, термін придатності якої закінчується або закінчився, слід віддати ЗСУ, а не знищувати – Бен Годжес

04 січня 2024, 20:31
Зброю, термін придатності якої закінчується або закінчився, слід віддати ЗСУ, а не знищувати – Бен Годжес
Фото: РБК-Україна
Годжес додав, що питання терміну придатності ракет для ATACMS є "відмовкою".

Якщо термін придатності зброї закінчується або закінчився, вона все ще може бути придатною для використання. Її слід не знищувати, а віддати Україні, оскільки ЗСУ довели свою надзвичайну інноваційність та вправність в інтеграції всієї отриманої зброї та її ефективному використанні. 

Про це в  ексклюзивному коментарі Укрінформу заявив екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.

"Єдине, що заважає нам надати цю зброю, ці можливості, - це наша політична воля", – сказав Годжес, який зараз є старшим радником НАТО з питань логістики.

Годжес додав, що питання терміну придатності ракет для ATACMS є "відмовкою".

"Йдеться про поєднання повітряних, наземних і морських сил, але, безперечно, першими в моєму списку будуть ракети дальньої дії, щонайменше 300 кілометрів. Отже, це ATACMS і Taurus", – зауважив Годжес.

На думку військового,в такому випадку “жоден російський штаб, жодна російська артилерійська установка, логістика не будуть у безпеці”. Це стосується і кораблів у Криму та авіабаз, як і пускових платформ для “шахедів”.

Бен Годжес повідомив, що США та ФРН могли б заявити, що хочуть, аби Україна виграла цю війну, і це в їх стратегічних інтересах. Це було б найважливішим внеском в успіх України.

Також такі заяви відкрили б ворота для матеріальної допомоги, якої потребує Україна, і надішле потужний сигнал Росії, що Захід продовжить підтримку України.

Таким чином росія зрозуміє, що їхня стратегія війни на виснаження зазнає краху.

допомога Українівійна в Українізброя з СШАросія окупанти

Останні матеріали

Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Політика
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Переклад iPress – 04 січня 2024, 16:28
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Технології
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Переклад iPress – 04 січня 2024, 12:13
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Політика
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Переклад iPress – 04 січня 2024, 08:06
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Політика
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Переклад iPress – 03 січня 2024, 16:35
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Політика
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Переклад iPress – 03 січня 2024, 12:12
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Політика
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 03 січня 2024, 09:07
Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Політика
Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Переклад iPress – 02 січня 2024, 16:12
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2024, 12:23
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється