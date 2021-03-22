Збитки на 150 млн грн: кіберполіція викрила фінансову піраміду, у яку вклалися понад 55 тисяч людей

Кіберполіція викрила фінансову піраміду, яка пропонувала інвестувати у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.

За даними поліції, схему організували четверо чоловіків 26-43 років, повідомляє "Громадське". Вони створили сайт, на якому пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування.

Щоб вкласти гроші, громадяни купували сертифікати від 300 до 300 тисяч гривень. Організатори обіцяли щоденний прибуток (понад 350% річних) від вартості сертифікатів, які були внутрішньою валютою. Її фігуранти пропонували конвертувати у криптовалюту, але через технічні властивості сайту вивести прибуток було неможливо, кажуть у поліції.

Ціна на криптовалюту, за даними слідства, була нижчою у більш ніж 100 разів від тієї, яку вказували організатори. У фінансову піраміду гроші інвестували понад 55 тисяч громадян. За попередніми даними, сума збитків сягає понад 150 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели 11 обшуків у Києві, Київській та Черкаській областях за місцями проживання фігурантів, у їхніх автівках та у магазині з продажу електротехніки.

У результаті вилучили серверне обладнання, комп'ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати, чорнові записи та мобільні телефони.

Також правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 190 (шахрайство). У разі доведення вини фігурантам може загрожувати до восьми років ув'язнення.

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