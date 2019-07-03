Збитки в результаті оборудок в оборонній сфері становлять близько 1 млрд грн, - Ситник
"Всього провадження стосується 10 державних підприємств. Збитки, за попередніми даними, і частково вони підтверджені матеріалами експертиз, становлять близько 1 млрд грн. Всього розслідується 25 проваджень", - заявив директор НАБУ Артем Ситник під час брифінгу у четвер, трансляцію вів телеканал "112 Україна".
За його словами, у провадженнях фігурує 10 держпідприємств, які входять у структуру "Укроборонпрому".
Більшість злочинів, які розслідуються, скоєні з 2014 до 2017 року, уточнив Ситник. Тож частина справ підслідна Генпрокуратурі, а інша - НАБУ.
Як відомо, що 4 березня Порошенко підписав указ про звільнення з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який разом із сином фігурує в розслідуванні.
Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.
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