Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Збитки в результаті оборудок в оборонній сфері становлять близько 1 млрд грн, - Ситник

За його словами, всього розслідується 25 проваджень щодо 10 підприємств концерну "Укроборонпром"
Збитки в результаті оборудок в оборонній сфері збитки, за попередніми данними, складають 1 млрд грн.
Збитки в результаті оборудок в оборонній сфері становлять близько 1 млрд грн, - Ситник Фото: 24tv.ua

"Всього провадження стосується 10 державних підприємств. Збитки, за попередніми даними, і частково вони підтверджені матеріалами експертиз, становлять близько 1 млрд грн. Всього розслідується 25 проваджень", -  заявив директор НАБУ Артем Ситник під час брифінгу у четвер, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

За його словами, у провадженнях фігурує 10 держпідприємств, які входять у структуру "Укроборонпрому". 

Більшість злочинів, які розслідуються, скоєні з 2014 до 2017 року, уточнив Ситник. Тож частина справ підслідна Генпрокуратурі, а інша - НАБУ.

Як відомо, що 4 березня Порошенко підписав указ про звільнення з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який разом із сином фігурує в розслідуванні.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2019 14:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.