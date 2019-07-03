Збитки в результаті оборудок в оборонній сфері становлять близько 1 млрд грн, - Ситник

За його словами, всього розслідується 25 проваджень щодо 10 підприємств концерну "Укроборонпром"

Збитки в результаті оборудок в оборонній сфері збитки, за попередніми данними, складають 1 млрд грн.

"Всього провадження стосується 10 державних підприємств. Збитки, за попередніми даними, і частково вони підтверджені матеріалами експертиз, становлять близько 1 млрд грн. Всього розслідується 25 проваджень", - заявив директор НАБУ Артем Ситник під час брифінгу у четвер, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

За його словами, у провадженнях фігурує 10 держпідприємств, які входять у структуру "Укроборонпрому".

Більшість злочинів, які розслідуються, скоєні з 2014 до 2017 року, уточнив Ситник. Тож частина справ підслідна Генпрокуратурі, а інша - НАБУ.

Як відомо, що 4 березня Порошенко підписав указ про звільнення з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який разом із сином фігурує в розслідуванні.