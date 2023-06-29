Збитий ПВК "Вагнер" Іл-22М може вплинути на масштаб операцій рф – розвідка Британії

Сили ППО приватної військової компанії "Вагнер" під час заколоту в росії на минулих вихідних збили високоцінний літак Іл-22М, який під час війни використовувався ВПС рф проти України.

Про це написало Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки в Twitter.

"24 червня сили протиповітряної оборони приватної військової компанії "Вагнер" збили російські військові вертольоти та літак-ретранслятор Іл-22М", - йдеться в дописі.

Іл-22М є частиною невеликого флоту (до 12 літаків), які активно використовуються як для повітряного командування і управління, так і для виконання завдань радіорелейного зв’язку.

"Ці літаки спеціального призначення зіграли ключову роль в організації російських сил в їхній війні проти України. Будучи високоцінним майном, вони працювали в безпечному повітряного простору росії, далеко за межами радіусу дії українських систем ППО. Втрата цього літака, ймовірно, матиме негативний вплив на повітряні та наземні операції росії", - написало Міноборони.

В короткостроковій перспективі психологічний шок від втрати великої кількості екіпажу таким чином майже напевно зашкодить моральному духу в російських Повітряно-космічних силах, а у довгостроковій перспективі існує ймовірність того, що, росії доведеться зменшити поточний рівень завдань, щоб безпечно керувати своїм авіапарком, що залишився, додали у відомстві.

"Це, ймовірно, підірве здатність росії командувати та координувати свої сили, особливо в періоди інтенсивних операцій", - підсумували у Міноборони.