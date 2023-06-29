Матеріали:
Теми:

Збитий ПВК "Вагнер" Іл-22М може вплинути на масштаб операцій рф – розвідка Британії

29 червня 2023, 10:57
Збитий ПВК
Сили ППО приватної військової компанії "Вагнер" під час заколоту в росії на минулих вихідних збили високоцінний літак Іл-22М, який під час війни використовувався ВПС рф проти України.

Про це написало Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки в Twitter.

"24 червня сили протиповітряної оборони приватної військової компанії "Вагнер" збили російські військові вертольоти та літак-ретранслятор Іл-22М", - йдеться в дописі.

Іл-22М є частиною невеликого флоту (до 12 літаків), які активно використовуються як для повітряного командування і управління, так і для виконання завдань радіорелейного зв’язку.

"Ці літаки спеціального призначення зіграли ключову роль в організації російських сил в їхній війні проти України. Будучи високоцінним майном, вони працювали в безпечному повітряного простору росії, далеко за межами радіусу дії українських систем ППО. Втрата цього літака, ймовірно, матиме негативний вплив на повітряні та наземні операції росії", - написало Міноборони.

В короткостроковій перспективі психологічний шок від втрати великої кількості екіпажу таким чином майже напевно зашкодить моральному духу в російських Повітряно-космічних силах, а у довгостроковій перспективі існує ймовірність того, що, росії доведеться зменшити поточний рівень завдань, щоб безпечно керувати своїм авіапарком, що залишився, додали у відомстві. 

"Це, ймовірно, підірве здатність росії командувати та координувати свої сили, особливо в періоди інтенсивних операцій", - підсумували у Міноборони.

Вчора розвідка Британії розказала про "користь" для ЗСУ пошкодження мостів у Чонгарі.

Останні матеріали

У Кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
Політика
У Кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
29 червня 2023, 13:00
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
Політика
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
29 червня 2023, 10:00
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
28 червня 2023, 19:40
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
Політика
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
28 червня 2023, 15:30
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через
Політика
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через "колгоспника" та приниження путіна – висновки естонського аналітика
28 червня 2023, 10:30
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
Політика
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
27 червня 2023, 17:00
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
Політика
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
27 червня 2023, 10:00
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської
Політика
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської "вагнеріади" – пророцтво від Міка Раяна
26 червня 2023, 18:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється