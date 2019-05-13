Зе-команда підняла в Брюсселі питання про вільну торгівлю з ЄС, до Києва їде комісар
Ган наголосив, що Брюссель наразі не має чіткої певності у тому, якими є наміри команди Зеленського – це питання лише коротко обговорювалося 3 травня, під час візиту до Брюсселя представників Зе-команди Олександра Данилюка та Руслана Рябошапки. Про це повідомляє "Європейська правда".
"Коли в Брюсселі була невелика делегація (від Зеленського), вони піднімали це питання. У нас немає 100% певності у тому, що вони мали на увазі, але, на мою думку, до певної міри йшлося про квоти", - пояснив комісар.
За словами Гана, під час його зустрічі із Зеленським новообраний президент України не піднімав це питання, однак у Брюсселі розраховують отримати детальнішу позицію вже наступного тижня.
"Комісар Мальмстрьом (відповідальна за питання торгівлі) буде в Києві наступного тижня, можливо це додасть ясності", - пояснив він.
Також, голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард підтримує зв'язок з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Представники фонду прибудуть до Києва протягом найближчих тижнів. Представники МВФ планують обговорити економічні реформи та політики вже з новою адміністрацією.
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