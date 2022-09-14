Зеленська: Одесу потрібно внести до списку ЮНЕСКО за прискореною процедурою
Дружина Президента Олена Зеленська сподівається, що за підтримки Європейського Союзу історичний центр Одеси буде внесено до списку Всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) за прискореною процедурою.
Про це вона зазначила за результатами зустрічей у Страсбурзі з представниками ЄС.
"Для нас надзвичайно важливо зберігати культурну спадщину. Ворог намагається знищити те, що найцінніше, - нашу національну ідентичність. Після розмови з представниками Євросоюзу сподіваюся на важливу культурну подію за підтримки ЄС: внесення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто, яке регулярно страждає від російських обстрілів, потребує, щоб це відбулося за прискореною процедурою. Наші міста, як і люди, заслуговують на всесвітнє визнання", - наголосила Зеленська.
Нагадаємо, 30 сепрня 2022 року в ЮНЕСКО підтримали пропозицію України внести до списку об'єктів світової спадщини Одесу.
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