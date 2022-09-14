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Зеленська: Одесу потрібно внести до списку ЮНЕСКО за прискореною процедурою

Ольга
Матарикіна
Українські міста, як і люди, заслуговують на всесвітнє визнання
Зеленська: Одесу потрібно внести до списку ЮНЕСКО за прискореною процедурою Фото: ФБ сторінка Олени Зеленської

Дружина Президента Олена Зеленська сподівається, що за підтримки Європейського Союзу історичний центр Одеси буде внесено до списку Всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) за прискореною процедурою.

Про це вона зазначила за результатами зустрічей у Страсбурзі з представниками ЄС.

"Для нас надзвичайно важливо зберігати культурну спадщину. Ворог намагається знищити те, що найцінніше, - нашу національну ідентичність. Після розмови з представниками Євросоюзу сподіваюся на важливу культурну подію за підтримки ЄС: внесення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто, яке регулярно страждає від російських обстрілів, потребує, щоб це відбулося за прискореною процедурою. Наші міста, як і люди, заслуговують на всесвітнє визнання", - наголосила Зеленська.

Нагадаємо, 30 сепрня 2022 року в ЮНЕСКО підтримали пропозицію України внести до списку об'єктів світової спадщини Одесу.


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14 09 2022 20:15
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