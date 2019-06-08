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Зеленські літали на фестиваль "Кварталу" в Одесі за власний кошт літаками МАУ, – ОПУ

Офіс президента Володимира Зеленського каже, що в липні він та його дружина Олена літали в Одесу за власний рахунок
Гроші з держбюджету не витрачалися.
Зеленські літали на фестиваль "Кварталу" в Одесі за власний кошт літаками МАУ, – ОПУ Фото: Facebook Володимира Зеленського

"Переліт президента з Києва до Одеси 26 липня був оплачений за власний кошт, так само, як і переліт Олени Зеленської і супроводжуючих ії осіб (напередодні)",повідомили в ОПУ, йдеться в "УП".

У відомстві кажуть, що обидва перельоти були здійснені рейсовими літаками авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в обох напрямках: Київ – Одеса – Київ.

Згідно з розкладом на сайті МАУ, у п’ятницю, коли летів Зеленський, є три рейси сполученням Київ – Одеса: з вильотом о 09:40 (прильот о 10:40), 15:30 (прильот о 16:30) та 19:35 (прильот о 20:35). За повідомленнями місцевих ЗМІ, президента прилетів о 16:30.

У четвер, коли летіла перша леді, розклад рейсів аналогічний.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завітав в Одесу, де відвідав концерт свого колишнього проекту "Ліга сміху" та завітав на пляж разом з главою офісу президента Андрієм Богданом.

Фото відпочинку на пляжі з'явилося на Facebook-сторінці глави держави 27 липня.

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