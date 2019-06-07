"Зеленський - наша нова надія": глава МЗС Угорщини про мовний кофлікт з Україною
"Якщо говорити про освіту, то угорці, які живуть в Україні, мали стовідсоткову можливість навчатися рідною мовою до моменту, поки "освітній закон" не ухвалили. Тому ми щонайменше очікуємо поправки (до закону - ред.), яка відновить права угорців, які вони вже мали. Щодо "мовного закону" - то він практично "вбиває" шанси використовувати угорську у держуправлінні, культурі, медіа", - пояснив свою позицію Сійярто, повідомляє "Радіо Свобода".
Міністр зауважив, що поправка, яка дасть можливість угорцям використовувати свою рідну мову у зазначених галузях, їх повністю задовольнить.
"Хочу вам відверто сказати, ми бачимо нового президента України як нову надію. Маю бути із вами чесним, ми відчували, що колишній президент України Петро Порошенко проводить антиугорську політику. Я не знаю, чи було це спеціально, чи з якихось інших причин сталося... Але без сумнівів - підсумком всіх його рішень стала чітка політика проти Угорщини", - додав він.
Як відомо, Угорщина блокує зустрічі у межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Радою закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Конфлікт ще біль загострився після ухвалення мовного закону.
Нагадаємо, що після обрання нового президента в Україні, Угорщина заявила що сподівається на зміни в законі про мову.
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