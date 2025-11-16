Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський анонсував кадрові зміни в АРМА і низці органів зі сфери енергетики

16 листопада 2025, 12:17
Зеленський анонсував кадрові зміни в АРМА і низці органів зі сфери енергетики
Президент доручив оперативно завершити конкурс на посаду керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів.
Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення керівництва низки державних підприємств, які працюють у галузі енергетики, а також Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
 
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
 
Він зазначив, що уранці 16 листопада провів онлайн-нараду з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко щодо подальших рішень «для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними із цією сферою інституціями».
 
Так, президент доручив оперативно завершити конкурс на посаду керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів. Зеленський вимагає, щоб нового керівника Агентства визначили до кінця року.
 
Він заявив, що необхідні провести аудит і підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в росію.
 
Крім цього, президент ініціював оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Державної інспекції ядерного регулювання, Державної інспекції енергетичного нагляду, а також призначити нового керівника Фонду держмайна.

 

війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється