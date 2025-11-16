Зеленський анонсував кадрові зміни в АРМА і низці органів зі сфери енергетики

Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення керівництва низки державних підприємств, які працюють у галузі енергетики, а також Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Він зазначив, що уранці 16 листопада провів онлайн-нараду з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко щодо подальших рішень «для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними із цією сферою інституціями».

Так, президент доручив оперативно завершити конкурс на посаду керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів. Зеленський вимагає, щоб нового керівника Агентства визначили до кінця року.

Він заявив, що необхідні провести аудит і підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в росію.

Крім цього, президент ініціював оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Державної інспекції ядерного регулювання, Державної інспекції енергетичного нагляду, а також призначити нового керівника Фонду держмайна.