Зеленський анонсував нові тристоронні переговори щодо завершення війни за участю США та росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні зустрічі для обговорення питання закінчення війни в Україні за участі представників США та росії заплановані цього тижня.

Про це він написав у Telegram в понеділок, 26 січня.

Зеленський заявив, що мав зустріч із членами української делегації, яка повернулась із тристоронніх перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах із американською і російською сторонами.

"Це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни. На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін", - заявив Зеленський.

Він додав, що сьогодні члени делегації визначили рамку подальшої дипломатичної роботи.

"Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні", - підсумував він.

Нагадаємо, наступний етап переговорів в ОАЕ запланований на неділю, 1 лютого. За інформацією Axios, в Абу-Дабі відбувалися не лише тристоронні консультації, а й окремі прямі зустрічі між представниками України та росії без участі американської сторони.