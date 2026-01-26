Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський анонсував нові тристоронні переговори щодо завершення війни за участю США та росії

26 січня 2026, 16:06
Зеленський анонсував нові тристоронні переговори щодо завершення війни за участю США та росії
Фото: Зеленський / Telegram
Він додав, що сьогодні члени делегації визначили рамку подальшої дипломатичної роботи.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні зустрічі для обговорення питання закінчення війни в Україні за участі представників США та росії заплановані цього тижня.

Про це він написав у Telegram в понеділок, 26 січня.

Зеленський заявив, що мав зустріч із членами української делегації, яка повернулась із тристоронніх перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах із американською і російською сторонами.

"Це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни. На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін", - заявив Зеленський.

Він додав, що сьогодні члени делегації визначили рамку подальшої дипломатичної роботи.

"Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні", - підсумував він.

Нагадаємо, наступний етап переговорів в ОАЕ запланований на неділю, 1 лютого. За інформацією Axios, в Абу-Дабі відбувалися не лише тристоронні консультації, а й окремі прямі зустрічі між представниками України та росії без участі американської сторони.

ОАЕпереговориВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється