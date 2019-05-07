Зеленський: брат-сепаратист - болісне питання для нового донецького губернатора, він з ним не спілкується
Зеленський почав із того, що хоче спростувати чутки про те, що на Донбасі забороняють говорити російською мовою і "тому на танках треба їхати і захищати російськомовних". "Щоб не було більше жодних маніпуляцій з цього приводу, я продовжу російською мовою", - сказав президент, повідомляє LB.ua.
Першорядними завданнями нового голови ОДА Зеленський назвав якісну інфраструктуру і своєчасну виплату зарплат і пенсій.
"За Донбасом ретельно стежить увесь світ - під час зустрічей за кордоном я порушую це питання як пріоритет. А головне - за Донбасом спостерігає вся Україна. Ми повинні показати всім наочно, особливо українцям на окупованій території, ми - єдина країна", - сказав Зеленський.
Президент прокоментував інформацію про сім'ю Павла Кириленка, яка живе на окупованій території, і про брата, який, за повідомленнями, співпрацює з бойовиками.
"Батьки вважають себе українцями, вони нікуди не хочуть переїжджати. Щодо брата - для Павла це болісне питання, тому я взяв на себе сміливість про це сказати. З братом він не спілкується через політичні розбіжності. Сам Павло поїхав з окупованої території і працює в Україні з перших днів окупації. Багато сімей розбиті через війну. Прошу не ділити нас на "своїх" і "чужих", людей, які сьогодні живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони - українці", - підкреслив Зеленський.
Зі свого боку Кириленко подякував президенту за довіру і пообіцяв, що всі поставлені завдання будуть виконані.
Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, Володимир Зеленський призначив головою Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, який раніше був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України. Кириленкові лише 33 роки.
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