Зеленський "чітко дав зрозуміти" Залужному, що його буде звільнено з нинішньої посади – FT

Залужного можуть не звільняти "ще деякий час" після того, як плани Офісу президента стали відомі суспільству.

29 січня президент України Володимир Зеленський запропонував Валерію Залужному, Головнокомандувачу Збройних Сил України нову роль радника з питань оборони, але генерал відмовився.

Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на слова чотирьох осіб, знайомих з переговорами. Двоє з джерел видання повідомили, що президент "чітко дав зрозуміти" Залужному, що "незалежно від того, чи погодиться він на цю роль, його буде звільнено з нинішньої посади".

Співрозмовники FT сказали, що, хоча в Офісі президента було прийнято рішення про звільнення Залужного, його можуть не звільняти ще деякий час після того, як повідомлення про ці плани з'явилися в українських ЗМІ.

Пропозиція президента щодо нової ролі Залужного послідувала за місяцями спекуляцій щодо його долі, які підживлювалися повідомленнями про напруженість у стосунках між ними.

FT припускає, що звільнення Залужного може викликати обурення серед рядових українських військових і громадянського суспільства, серед яких він користується величезною підтримкою. Згідно з українським опитуванням, оприлюдненим у грудні, 88% українців заявили, що довіряють Залужному, порівняно з 62%, які заявили, що довіряють Зеленському.

Заміна Залужного може також збентежити західних партнерів України, в тому числі військових чиновників, які тісно співпрацювали з генералом протягом останніх двох років над розробкою стратегій ведення бойових дій, зазначає FT.

Війна перебуває на критичному етапі, оскільки Київ очікує рішення, чи отримає він мільярди доларів критично важливої військової та фінансової допомоги від США та ЄС. Наразі незрозуміло, хто замінить Залужного на посаді головнокомандувача.

Можливими кандидатами є Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ України, і Кирило Буданов, керівник Головного управління військової розвідки. Обидва вони близькі до Зеленського.

Раніше повідомлялось, що в Офісі президента відставка Залужного розглядається, але указу ще немає. Інформаційне агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела повідомило, що домовленість про можливе звільнення головнокомандувача "було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським".