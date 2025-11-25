Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Зеленський: чотири російські дрони залетіли в бік Молдови та Румунії під час масованої атаки на Україну

25 листопада 2025, 10:00
Фото: Зеленський / Telegram
За його словами, станом на зараз відомо про тринадцять поранених і, на жаль, шістьох загиблих людей.

російські війська вночі запустили по Україні 22 ракети різних типів та понад 460 дронів. Частина безпілотників вилетіла до Молдови та Румунії.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"Зараз у Києві на місцях російських ударів працюють наші рятувальники. Основний російський удар уночі був по столиці та області, і в місті є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури", - зазначив Зеленський.

За його словами, станом на зараз відомо про тринадцять поранених і, на жаль, шістьох загиблих людей. Є руйнування на Одещині: були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі.

"Також били по Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. Головні цілі – енергетика і все, що забезпечує нормальне життя. Загалом росіяни застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські "Шахеди", - долав глава держави.

Він також підкреслив, що що чотири дрони вилетіли до наших сусідів – Молдови та Румунії, є точний час прольотів.

"Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО – важливі. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз – щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов’язково має спрацювати", - підсумував Зеленський.

У ніч та вранці 25 листопада російські війська здійснили проти Києва одну з наймасованіших за останній час комбінованих повітряних атак, застосувавши ударні дрони Shahed, аеробалістичні ракети Кинджал, крилаті Калібри та Іскандери-К. Повітряна тривога в столиці лунала кілька разів.

