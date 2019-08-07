Зеленський дав бойовикам ОРДЛО 8 днів, щоб почати будувати міст у Станиці Луганській

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий дати бойовикам на Донбасі вісім днів, щоб почати будувати міст у Станиці Луганській і вже за місяць він має бути готовий. Він зазначив, що для цього треба було розвести сили, що і було зроблено, тож тепер слід почати будівництво переходу.

"Нам нічого не треба з тієї сторони. Ми готові, у нас є гроші - є гроші в бюджеті, є пропозиції наших західних партнерів. Але для того, щоб побудувати міст, треба щоб та сторона демонтувала бетонні укріплення. Вони сказали, що можуть це технічно зробити за 8-10 днів", - заявив Зеленський під час спілкування з журналістами на 21 саміті Україна-ЄС, інформує УП.

Він додав, що українська сторона готова до демонтажу дуже швидко, за дві-три доби, але це має бути паралельний процес.

"Тому я вам чесно скажу, ми будемо чекати тиждень, максимум 8 днів, і якщо ми не побачимо демонтажу з тієї сторони, ми почнемо будувати міст. Я думаю, що ми до цього готові. Я знаю, як це дуже швидко зробити. Ми пообіцяли людям, що впродовж місяця ми побудуємо", - заявив президент.

Він наголосив, що також було вирішено, що людей, які перетинають лінію розмежування, будуть підвозити до мосту на електрокарах або автобусах.

Зеленський додав, що хоче "рухатися швидше, ніж дипломатія".

Нагадаємо, що 7 липня президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск відвідали район розведення сил і засобів у н.п.Станиця Луганська.

Раніше українська влада неодноразово закликала бойовиків до розведення сил і початку будівництва мосту у Станиці Луганській.

Міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській був зруйнований у березні у 2015 році внаслідок вибуху під час боїв. По мосту неможливо ні проїхати, ні пройти.