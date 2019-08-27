Зеленський дав інтерв’ю про свої 100 днів на посаді актору зі "Слуги народу"
Інтерв’ю вийде 31 серпня на телеканалі "1+1", анонс також опублікувала студія "Квартал 95", повідомляє "Громадське".
"Доброго дня, пане президент Голобо… вибачте, Зеленський. Це я, ваш колишній прем’єр-міністр", - каже на відео Боклан.
Актор також зазначає, що в українців є багато запитань до Зеленського.
"Що було зроблено для країни за цей час? Які смс пише Зеленському Коломойський? І чому так багато ваших друзів та знайомих працюють у Офісі президента? І що пан Богдан постійно шепоче вам на вухо?", - запитує Боклан.
В ОПУ розповіли "Українській правді", що це інтерв'ю вже записане. Водночас прес-секретарка президента Юлія Мендель заявила, що це інтерв'ю не означає, що анонсованої ще в червні великої прес-конференції Зеленського не буде.
А під час президентської кампанії Зеленський зіграв із журналістом "РБК-Україна" у настільний теніс, ставкою на матчі було інтерв’ю. Майбутній президент програв журналісту і згодом дав йому інтерв’ю.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський визначився із кандидатурою на пост прем‘єр-міністра, він пропонуватиме парламенту призначити Олексія Гончарука.
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