Зеленський дав інтерв’ю про свої 100 днів на посаді актору зі "Слуги народу"

"Що було зроблено для країни за цей час? Які смс пише Зеленському Коломойський? І чому так багато ваших друзів та знайомих працюють у Офісі президента? І що пан Богдан постійно шепоче вам на вухо?"

Президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю про свої перші 100 днів на посаді актору із серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану.

Інтерв’ю вийде 31 серпня на телеканалі "1+1", анонс також опублікувала студія "Квартал 95", повідомляє "Громадське".

"Доброго дня, пане президент Голобо… вибачте, Зеленський. Це я, ваш колишній прем’єр-міністр", - каже на відео Боклан.

Актор також зазначає, що в українців є багато запитань до Зеленського.

"Що було зроблено для країни за цей час? Які смс пише Зеленському Коломойський? І чому так багато ваших друзів та знайомих працюють у Офісі президента? І що пан Богдан постійно шепоче вам на вухо?", - запитує Боклан.

В ОПУ розповіли "Українській правді", що це інтерв'ю вже записане. Водночас прес-секретарка президента Юлія Мендель заявила, що це інтерв'ю не означає, що анонсованої ще в червні великої прес-конференції Зеленського не буде.

А під час президентської кампанії Зеленський зіграв із журналістом "РБК-Україна" у настільний теніс, ставкою на матчі було інтерв’ю. Майбутній президент програв журналісту і згодом дав йому інтерв’ю.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський визначився із кандидатурою на пост прем‘єр-міністра, він пропонуватиме парламенту призначити Олексія Гончарука.