Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський дав СБУ два тижні і нагадав очільнику, що вони вже не лише друзі

"Є великий запит на справедливість. Ми маємо показати суспільству, що СБУ справді працює. Хочеться, щоб увесь світ бачив, що ми почали з чистого аркуша будувати Україну"
Президент Володимир Зеленський хоче, щоб Служба безпеки за два тижні відзвітувала і продемонструвала перші результати роботи.
Зеленський дав СБУ два тижні і нагадав очільнику, що вони вже не лише друзі Фото з вільних джерел

"Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини (Баканов є давнім другом президента, працював у студії "Квартал 95" – УП), а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти – виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ", – зазначив Зеленський, повідомляє УП.

У прес-службі додають, що на думку глави держави, працівники СБУ мають довести не лише свою фаховість, а й порядність як людей. Силовики мають працювати "на Україну – незалежно від прізвища президента".

"Є великий запит на справедливість. Ми маємо показати суспільству, що СБУ справді працює. Хочеться, щоб увесь світ бачив, що ми почали з чистого аркуша будувати Україну", – зауважив Зеленський.

Він також наголосив на важливості боротьби з контрабандою.

"Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою", – додав президент.

Про необхідність подолати контрабанду і тіньову економіку також сказав Іван Баканов.

"СБУ зробить усе можливе для того, щоб виконати ваші доручення якомога швидше", – зазначив т. в. о. голови СБУ.

Він пообіцяв прагнути культивувати у відомстві "людські цінності".

"Ми завжди казали один одному правду, не давали казати неправду іншим. Ми ніколи не крали, не давали красти іншим і завжди залишалися людьми. Мені здається, що пріоритетом роботи СБУ мають бути такі цінності. За будь-яких обставин ми маємо залишатися людьми", – підкреслив Баканов.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 06 2019 13:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.