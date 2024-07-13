Зеленський дорогою із саміту НАТО зупинився у Ірландії і зустрівся із прем'єром

Політики обговорили потенційну двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.

Сьогодні, 13 липня, дорогою із саміту НАТО, який відбувся у Вашингтоні, президент України Володимир Зеленський зупинився у Ірландії, де зустрівся із прем'єр-міністром країни Саймоном Гаррісом.

Про це повідомив ірландський мовник RTÉ.

Зеленський прибув до аеропорту Шеннон, Ко-Клер. Під час зустрічі із Саймоном Гаррісом він подякував народу Ірландії за підтримку, зокрема, за те, що країна прийняла українських біженців та "була з нами" від початку вторгнення. Натомість ірландський заявив, що відвідає столицю України Київ у "найближчі тижні".

Він також запросив главу України здійснити офіційний візит до Ірландії та додав, що український президент "дуже хоче" виступити в парламенті.