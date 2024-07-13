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Зеленський дорогою із саміту НАТО зупинився у Ірландії і зустрівся із прем'єром

13 липня 2024, 17:50
Зеленський дорогою із саміту НАТО зупинився у Ірландії і зустрівся із прем'єром
Фото: RTÉ
Політики обговорили потенційну двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.
Сьогодні, 13 липня, дорогою із саміту НАТО, який  відбувся у Вашингтоні, президент України Володимир Зеленський зупинився у Ірландії, де зустрівся із прем'єр-міністром країни Саймоном Гаррісом.
 
Про це повідомив ірландський мовник RTÉ.
 
Зеленський прибув до  аеропорту Шеннон, Ко-Клер. Під час зустрічі із Саймоном Гаррісом він подякував народу Ірландії за підтримку, зокрема, за те, що країна прийняла українських біженців та "була з нами" від початку вторгнення. Натомість ірландський заявив, що відвідає столицю України Київ у "найближчі тижні".
 
Він також запросив  главу України здійснити офіційний візит до Ірландії та додав, що український президент "дуже хоче" виступити в парламенті.
 
Політики обговорили потенційну двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.
 
Зазначається, що Гарріс підтвердить підтримку Ірландією прагнення України приєднатися до ЄС і запропонує допомогу тисячам українських дітей, примусово репатрійованих до росії та білорусі після вторгнення.
 
Також він підтвердить членство Ірландії в міжнародній коаліції із повернення дітей, яка закликає повернути близько 20 000 неповнолітніх. 

 

ірландіявійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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