Зеленський дорогою із саміту НАТО зупинився у Ірландії і зустрівся із прем'єром
13 липня 2024, 17:50
Фото: RTÉ
Політики обговорили потенційну двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.
Сьогодні, 13 липня, дорогою із саміту НАТО, який відбувся у Вашингтоні, президент України Володимир Зеленський зупинився у Ірландії, де зустрівся із прем'єр-міністром країни Саймоном Гаррісом.
Про це повідомив ірландський мовник RTÉ.
Зеленський прибув до аеропорту Шеннон, Ко-Клер. Під час зустрічі із Саймоном Гаррісом він подякував народу Ірландії за підтримку, зокрема, за те, що країна прийняла українських біженців та "була з нами" від початку вторгнення. Натомість ірландський заявив, що відвідає столицю України Київ у "найближчі тижні".
Він також запросив главу України здійснити офіційний візит до Ірландії та додав, що український президент "дуже хоче" виступити в парламенті.
Політики обговорили потенційну двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.
Зазначається, що Гарріс підтвердить підтримку Ірландією прагнення України приєднатися до ЄС і запропонує допомогу тисячам українських дітей, примусово репатрійованих до росії та білорусі після вторгнення.
Також він підтвердить членство Ірландії в міжнародній коаліції із повернення дітей, яка закликає повернути близько 20 000 неповнолітніх.