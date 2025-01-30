Зеленський доручив реалізовувати за українські гроші ключові програми, які раніше фінансували США

Президент доручив продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від США

29 січня Володимир Зеленський заслухав початкову доповідь урядовців та команди свого Офісу про критично важливі програми, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися коштом США. Деякі ключові речі він вже доручив робити за внутрішні гроші, а також – говорити з європейцями.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

"Енергетика – були програми щодо розподіленої генерації, інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл. Друге питання – це ветеранські проєкти, яких багато було, і є, і буде в регіонах, у громадах наших. Ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами. І третє – пункти пропуску на кордоні – це те, що будувалось у взаємодії з партнерами", - перелічив Президент.

Зеленський додав, що йдеться також про нові сучасні пункти пропуску, зокрема, про проєкти в портах. Крім того, є "певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров’я, також – у галузі кібербезпеки".

"Усім цим займаємось. Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямах, на безпекових та соціальних має бути більше нашої та європейської активності", - сказав глава держави.