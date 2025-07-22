Зеленський доручив сформувати делегацію на чолі з Умєровим для перемовин із росіянами

У склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський доручив сформувати переговорну делегацію на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим для перемовин із росіянами.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Глава держави провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи. Секретар РНБО України Рустем Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом.

Зазначається, що Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей з полону та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни.

“Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме росія має завершити війну, яку сама ж і почала”, – цитує пресслужба президента.

Керівник Офісу Андрій Єрмак доповів президенту про координацію дипломатичної роботи з партнерами у Європі та Сполучених Штатах.

“Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу Президента”, – заявив Зеленський.