Зеленський доручив уряду легалізувати гральний бізнес і видобуток бурштину до 1 грудня
"Прийняти закони про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Термін - до 1 грудня 2019 року. Відповідальні Дмитро Разумков, Давід Арахамія", - повідомив президент під час зустрічі з Кабінетом міністрів України, керівництвом Верховної Ради та силових органів.
Окрім цього, Зеленський доручив здійснити повний аудит державних реєстрів, спростити умови підключення бізнесу та громадян до мереж.
Закон про внутрішньо водний транспорт Зеленський зобов'язав до 1 листопада 2019 року, а до 1 грудня 2019 року - ухвалити закон про Службу фінансових розслідувань, яка має замінити податкову міліцію.
Нагадаємо, що в серпні президент Зеленський на Житомирщині влаштував "кадрові чистки" силовиків через бурштинові схеми.
До слова, 15 травня 2009 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону грального бізнесу на території населених пунктів України.
У грудні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що міліція протягом десяти днів ліквідує всі підпільні гральні заклади в Україні, однак станом на серпень 2019 року так і не зробив цього.
Багато підпільних закладів продовжують працювати дотепер.
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