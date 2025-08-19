Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський дякував Трампу 11 разів під час 4,5-хвилинної зустрічі у Білому домі – WP

19 серпня 2025, 10:26
Фото: president.gov.ua
Український лідер чотири рази сказав слово "дякую" протягом перших 10 секунд свого короткого виступу.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Білому домі 18 серпня подякував президенту США Дональду Трампу близько 11 разів протягом 4,5 хвилин.

Про це пише The Washington Post.

Президент України дякував Трампу за те, що він прийняв його та інших світових лідерів у Білому домі, за те, що познайомив його з іншими гостями та медіа, за "дуже гарну розмову". Також Володимир Зеленський подякував президенту США за те, що він подарував йому карту України.

CNN додає, що український лідер чотири рази сказав слово "дякую" протягом перших 10 секунд свого короткого виступу.

"Дякую за запрошення, і дуже дякую за ваші зусилля, особисті зусилля, щоб зупинити вбивства та зупинити цю війну. Дякую, що скористалися цією можливістю, велика подяка вашій дружині", — сказав він.

Для Володимира Зеленського це вже друга зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі. Під час першої, у лютому цього року президенти при журналістах почали сперечатися на підвищених тонах і фактично посварилися. Тоді Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс дорікнули президенту України, звинувативши його в недостатній повазі та вдячності за американську допомогу під час війни.

війнаДональд ТрамппереговориВолодимир Зеленський

