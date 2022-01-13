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Зеленський хоче, щоб обмеження на олігархів поширювалися й за кордоном

Малюська очікує, що статус олігарха "автоматом" призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном
Президент Володимир Зеленський на останньому засіданні РНБО поставив завдання відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження не залишалися виключно в межах країни.
Зеленський хоче, щоб обмеження на олігархів поширювалися й за кордоном Денис Малюська Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "Рада"
 
"Одне з завдань, яке поставив президент на останньому засіданні РНБО – це відпрацювати механізм взаємодії з нашими міжнародними та іноземними партнерами з тим, щоб статус цей олігарха та обмеження не залишалися виключно в межах нашої країни.
 
Тобто, щоб наші партнери також реагували, так само встановлювали додаткові контролі щодо активів і діяльності таких осіб за кордоном. Ми над цим будемо працювати", - зазначає Денис Малюська.
 
Малюська очікує, що статус олігарха "автоматом" призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном.
 
Але влада хоче, щоб це було правильно та юридично врегульовано.
 
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13 01 2022 09:42
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