Зеленський хоче створити раду з журналістів для захисту свободи слова

Офіс президента Володимира Зеленського планує створити Раду з питань свободи слова при президенті

У відомстві будуть медіаюристи і представники силових структур, щоб захищати права журналістів.

"У складі Ради будуть представники центральних українських ЗМІ", - повідомив заступник керівника Офісу Кирило Тимошенко, інформує LIGA.net з посиланням на сайт глави держави.

"Очікується, що Рада буде допомагати фіксувати і усувати загрози для свободи слова, прояви цензури", - йдеться в повідомленні.

Також в Офісі президента заявляють, що аналогічні регіональні відомства запропонували створити кожному голові ОДА.

Нагадаємо, в Організації з безпеки та співробітництва в Європі прокоментували рішення суду надати доступ Генпрокуратурі до внутрішніх документів видання "Новое время".

ОБСЄ закликала українську владу поважати право журналістів на конфіденційність своїх джерел.

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