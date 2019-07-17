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Зеленський хоче створити раду з журналістів для захисту свободи слова

Офіс президента Володимира Зеленського планує створити Раду з питань свободи слова при президенті
У відомстві будуть медіаюристи і представники силових структур, щоб захищати права журналістів.
Зеленський хоче створити раду з журналістів для захисту свободи слова Фото: gettyimages.com

"У складі Ради будуть представники центральних українських ЗМІ", - повідомив заступник керівника Офісу Кирило Тимошенко, інформує LIGA.net з посиланням на сайт глави держави.

"Очікується, що Рада буде допомагати фіксувати і усувати загрози для свободи слова, прояви цензури", - йдеться в повідомленні.

Також в Офісі президента заявляють, що аналогічні регіональні відомства запропонували створити кожному голові ОДА.

Нагадаємо, в Організації з безпеки та співробітництва в Європі прокоментували рішення суду надати доступ Генпрокуратурі до внутрішніх документів видання "Новое время".
 
 

ОБСЄ закликала українську владу поважати право журналістів на конфіденційність своїх джерел. 

Читайте також: Президент змінив положення про військову службу на випадок воєнного стану 

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17 07 2019 13:42
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