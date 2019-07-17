ПОЛІТИКА НОВИНИУ відомстві будуть медіаюристи і представники силових структур, щоб захищати права журналістів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський хоче створити раду з журналістів для захисту свободи слова
Офіс президента Володимира Зеленського планує створити Раду з питань свободи слова при президенті
Фото: gettyimages.com
"У складі Ради будуть представники центральних українських ЗМІ", - повідомив заступник керівника Офісу Кирило Тимошенко, інформує LIGA.net з посиланням на сайт глави держави.
"Очікується, що Рада буде допомагати фіксувати і усувати загрози для свободи слова, прояви цензури", - йдеться в повідомленні.
Також в Офісі президента заявляють, що аналогічні регіональні відомства запропонували створити кожному голові ОДА.
Нагадаємо, в Організації з безпеки та співробітництва в Європі прокоментували рішення суду надати доступ Генпрокуратурі до внутрішніх документів видання "Новое время".
ОБСЄ закликала українську владу поважати право журналістів на конфіденційність своїх джерел.
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17 07 2019 13:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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