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Зеленський і Богдан написали Іванчуку в коментарях, що саме він має дати 175 млн на дороги

"Дуже слушне було підняте запитання – приватно-державного партнерства, яке треба врегульовувати на законодавчому рівні і я вважаю, що це дуже правильна ініціатива президента залучати українській бізнес до вирішення таких інфраструктурних проблем"
Президент України Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Богдан прокоментували у Facebook відео новообраного нардепа-мажоритарника Андрія Іванчука щодо фінансування ремонту доріг в Івано-Франківській області.
Зеленський і Богдан написали Іванчуку в коментарях, що саме він має дати 175 млн на дороги

Відповідний пост Іванчука розміщений на його особистій сторінці, повідомляє "Українська правда".

На відео Іванчук розповідає, що Зеленський, коли зобов’язував його допомогти і знайти 175 мільйонів гривень на дорогу, насправді хотів, щоб той "використав свій досвід і допоміг переможцю від "Слуги народу" на сусідньому виборчому окрузі правильно оформити документи, зробити проект, відповідну технічну документацію для того щоб вирішити проблему даної громади".

На запитання "що малося на увазі, коли Зеленський сказав про допомогу ваших друзів в ремонті доріг" Іванчук відповів:

"Дуже слушне було підняте запитання – приватно-державного партнерства, яке треба врегульовувати на законодавчому рівні і я вважаю, що це дуже правильна ініціатива президента залучати українській бізнес до вирішення таких інфраструктурних проблем".   

Під цим відео Богдан залишив коментар: "Ні. Президент вірить що Ви профінансуєте ці роботи!". Зеленський в той же час прокоментував: "Ні, пан Іванчук, ви пообіцяли, тому фінансуйте".


Фото: скріншот

Іванчук ніяк не відреагував на ці коментарі.

Нагадаємо, що президент зобов’язав мажоритарника з Франківщини знайти 175 мільйонів на дороги.

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