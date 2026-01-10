Зеленський і Буданов обговорили посилення санкцій та боротьбу з корупцією в ТЦК

Президент повідомив, що ще обговорював з очільником ОПУ.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь нового очільника свого офісу Кирила Буданова. Вони обговорили пріоритети ОПУ, зокрема питання санкційної політики.

"Всі напрями тиску на росію та повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу. Будемо посилювати санкційний інструментарій. Кирило доповів щодо частини зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин", – повідомив Зеленський.

За словами президента, з Будановим він також визначив завдання в рамках внутрішньої політики. Зокрема, ті, які потрібно вирішити першочергово.

Сьогодні, 10 січня, Кирило Буданов також повідомив про нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. На порядку денному зустрічі стояла протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії.

"Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах — проблеми, які впливають на нашу обороноздатність. Провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. На порядку денному — протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії", – зазначив Буданов.

Він наголосив на неприпустимості зловживання посадовими обов’язками та підриву військової дисципліни. Буданов запевнив, що вже вивчає проблематику цих питань та готує зрозумілі й ефективні рішення.