Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський і Буданов обговорили посилення санкцій та боротьбу з корупцією в ТЦК

10 січня 2026, 17:03
Зеленський і Буданов обговорили посилення санкцій та боротьбу з корупцією в ТЦК
джерело t.me/V_Zelenskiy
Президент повідомив, що ще обговорював з очільником ОПУ.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь нового очільника свого офісу Кирила Буданова. Вони обговорили пріоритети ОПУ, зокрема питання санкційної політики.

"Всі напрями тиску на росію та повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу. Будемо посилювати санкційний інструментарій. Кирило доповів щодо частини зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин", – повідомив Зеленський.

За словами президента, з Будановим він також визначив завдання в рамках внутрішньої політики. Зокрема, ті, які потрібно вирішити першочергово.  

Сьогодні, 10 січня, Кирило Буданов також повідомив про нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. На порядку денному зустрічі стояла протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії.

"Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах — проблеми, які впливають на нашу обороноздатність. Провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. На порядку денному — протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії", – зазначив Буданов.

Він наголосив на неприпустимості зловживання посадовими обов’язками та підриву військової дисципліни. Буданов запевнив, що вже вивчає проблематику цих питань та готує зрозумілі й ефективні рішення.

Володимир ЗеленськийКирило БудановкорупціяТЦК

Останні матеріали

Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється