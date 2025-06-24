Зеленський і генсек Ради Європи підпишуть угоду про створення Спецтрибуналу для путіна

Зазначається, що Зеленський і Берсе планують підписати угоду 25 червня у французькому Страсбурзі.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе збираються підписати угоду про створення Спеціального трибуналу для кремлівського диктатора владіміра путіна і росії за злочини проти України.

Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

Зазначається, що Зеленський і Берсе планують підписати угоду 25 червня у французькому Страсбурзі.

"Справедливість для України не чекатиме. Уперше створюється спеціальний міжнародний трибунал для розгляду злочинів агресії. Створений у рамках Ради Європи, цей трибунал притягне до відповідальності тих, хто застосував силу, порушуючи Статут ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи ґрунтуватиметься не на мовчанці або безкарності, а на законі, принципах і діях", - заявив генсек Ради Європи.

Комітет міністрів уже завершив роботу над юридичними текстами, що лежать в основі Спеціального трибуналу, зазначили в пресслужбі Ради Європи. Його створення було схвалено на щорічному засіданні міністрів закордонних справ Ради Європи в Люксембурзі 14 травня 2025 року.

У пресслужбі поділилися, що Спецтрибунал буде створено в рамках Ради Європи з мандатом переслідувати в судовому порядку вищих керівників за злочин агресії проти України. Ба більше, Міжнародний кримінальний суд (МКС) отримає юрисдикцію розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні.

Наразі МКС не може розслідувати злочини агресії росії проти України через обмеження юрисдикції. Зазначається, що створення Спецтрибуналу заповнить цю прогалину.