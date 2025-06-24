Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський і генсек Ради Європи підпишуть угоду про створення Спецтрибуналу для путіна

24 червня 2025, 22:04
Зеленський і генсек Ради Європи підпишуть угоду про створення Спецтрибуналу для путіна
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Зазначається, що Зеленський і Берсе планують підписати угоду 25 червня у французькому Страсбурзі.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе збираються підписати угоду про створення Спеціального трибуналу для кремлівського диктатора владіміра путіна і росії за злочини проти України.

Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

Зазначається, що Зеленський і Берсе планують підписати угоду 25 червня у французькому Страсбурзі.

"Справедливість для України не чекатиме. Уперше створюється спеціальний міжнародний трибунал для розгляду злочинів агресії. Створений у рамках Ради Європи, цей трибунал притягне до відповідальності тих, хто застосував силу, порушуючи Статут ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи ґрунтуватиметься не на мовчанці або безкарності, а на законі, принципах і діях", - заявив генсек Ради Європи.

Комітет міністрів уже завершив роботу над юридичними текстами, що лежать в основі Спеціального трибуналу, зазначили в пресслужбі Ради Європи. Його створення було схвалено на щорічному засіданні міністрів закордонних справ Ради Європи в Люксембурзі 14 травня 2025 року.

У пресслужбі поділилися, що Спецтрибунал буде створено в рамках Ради Європи з мандатом переслідувати в судовому порядку вищих керівників за злочин агресії проти України. Ба більше, Міжнародний кримінальний суд (МКС) отримає юрисдикцію розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні.

Наразі МКС не може розслідувати злочини агресії росії проти України через обмеження юрисдикції. Зазначається, що створення Спецтрибуналу заповнить цю прогалину.

Володимир ЗеленськийРада ЄвропиВладімір Путінспецтрибуналвійна

Останні матеріали

ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 24 червня 2025, 14:00
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Політика
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Переклад iPress – 24 червня 2025, 11:34
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Політика
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 червня 2025, 07:22
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Політика
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 червня 2025, 15:13
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 червня 2025, 12:34
Операція
Політика
Операція "безмежна мудрість". Як Трамп вміє в дипломатію та переговори з Іраном – Том Купер
Переклад iPress – 23 червня 2025, 08:35
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється