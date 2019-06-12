Зеленський і Макрон телефоном обговорили підготовку до зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької республіки Еммануелем Макроном

Як повідомляється на офіційному сайті глави Української держави в четвер, під час розмови були скоординовані позиції напередодні зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня.

Фото: ВВС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької республіки Еммануелем Макроном, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Як повідомляється на офіційному сайті глави Української держави в четвер, під час розмови були скоординовані позиції напередодні зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня. Нагадаємо, що Зеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили підготовку до зустрічі у "нормандському форматі"

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