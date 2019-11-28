НОВИНИЯк повідомляється на офіційному сайті глави Української держави у четвер, під час розмови було обговорено питання підготовки зустрічі у "нормандському форматі" 9 грудня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили підготовку до зустрічі у "нормандському форматі"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель
Фото: з вільних джерел
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляється на офіційному сайті глави Української держави у четвер, під час розмови було обговорено питання підготовки зустрічі у "нормандському форматі" 9 грудня.
Нагадаємо, що саміт у "нормандському форматі" заплановано на 9 грудня у Парижі
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 11 2019 17:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків
No articles