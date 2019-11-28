Зеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили підготовку до зустрічі у "нормандському форматі" Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель

Як повідомляється на офіційному сайті глави Української держави у четвер, під час розмови було обговорено питання підготовки зустрічі у "нормандському форматі" 9 грудня.

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Як повідомляється на офіційному сайті глави Української держави у четвер, під час розмови було обговорено питання підготовки зустрічі у "нормандському форматі" 9 грудня. Нагадаємо, що саміт у "нормандському форматі" заплановано на 9 грудня у Парижі

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