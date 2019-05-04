Зеленський і Порошенко повинні пояснити українцям свої пріоритети на п'ять років, – євродепутатка Гармс

"Для нас позиції президента Порошенка ясніші, але я також скажу, що у своїй кампанії він сфокусований на загальних речах: "армія, мова, віра"

Депутатка Європарламенту Ребекка Гармс закликала лідерів президентських перегонів Володимира Зеленського та Петра Порошенка пояснити свої програми виборцям та представити пріоритети у своїй політиці на наступні 5 років.

"Мій заклик до 2 кандидатів: поясніть ваші програми, запропонуйте українцям, якими є ваші пріоритети на 5 років, як саме протистояти бідності, як виграти війну на сході, війну проти України, і окупацію. Як спілкуватися з Заходом", – зазначила Гармс, повідомляє "Громадське".

Гармс наголосила, що має більше питань до Зеленського, але і політика чинного президента сфокусована на загальних речах.

"Для нас позиції президента Порошенка ясніші, але я також скажу, що у своїй кампанії він сфокусований на загальних речах: "армія, мова, віра". Це також не є відповіддю на те, що багато з українців чекають", – додала Гармс.

Євродепутатка також зазначила, що загалом в ЄС заспокоєні тим, що вибори в Україні є вільними і надалі компанія "не буде жахливою".

"Попри війну і окупацію і всі проблеми, процес був конкурентним. З певними проблемами, але конкурентним. Ми всі схрестили пальці і Євросоюз чекає, що кампанія не буде жахливою, без ескалацій, буде змістовною і українські громадяни отримають і почують альтернативи розвитку від двох кандидатів", – наголосила Гармс.

Раніше, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала президента України Петра Порошенка з виходом у другий тур виборів глави держави, відзначивши чесність виборчого процесу.