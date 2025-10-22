Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Зеленський і прем’єр Швеції обговорять велику оборонну угоду на заводі Saab

22 жовтня 2025, 14:50
Saab — один із провідних виробників військової техніки Європи.

Президент України Володимир Зеленський у середу зустрінеться зі шведським прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном на заводі оборонної компанії Saab у Лінчепінгу для обговорення великої експортної угоди у сфері оборони.

"Зустріч відбудеться в Saab у Лінчепінгу. Ми обговоримо можливу велику експортну угоду зі Швецією", — заявив Крістерссон в інтерв’ю Шведському радіо, цитує The Guardian.

Saab — один із провідних виробників військової техніки Європи. Компанія виготовляє винищувачі JAS 39 Gripen, літаки радіолокаційної розвідки GlobalEye, ракетні системи та протитанкове озброєння.

Лінчепінг, де відбудуться переговори, є ключовим виробничим центром компанії. Хоча Крістерссон відмовився уточнити, чи обговорюватиметься саме Gripen, він наголосив, що у контексті війни в Україні "основний внесок роблять літаки радіолокаційної розвідки".

Минулого року Швеція вже передала Україні два літаки спостереження та командування, які суттєво посилили спроможності ЗСУ в повітряному просторі.

Водночас Київ уже тривалий час зацікавлений у шведських винищувачах Gripen, проте їхнє постачання було відкладене, щоб Україна могла зосередитися на впровадженні американських F-16, розгортання яких почалося у серпні.

Раніше Крістерссон підтвердив, що Зеленський піднімав тему Gripen під час зустрічі європейських лідерів у Копенгагені, однак тоді "жодних рішень щодо передачі винищувачів не ухвалювалося".

Водночас українські пілоти вже випробовували Gripen у Швеції, щоб оцінити можливості літака й підготуватися до потенційного експорту.

Після переговорів Зеленський і Крістерссон проведуть спільну пресконференцію, на якій оголосять новини про експорт оборонної продукції.

Речник Saab відмовився коментувати деталі, зазначивши, що всі питання щодо події координує уряд.

