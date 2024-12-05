Зеленський і Рютте обговорили прискорення вступу України до НАТО та зміцнення обороноздатності ЗСУ

Президент наголосив на важливості запрошення України до НАТО.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили важливість запрошення України до Альянсу та підсилення бойових бригад ЗСУ.

Про це повідомив глава держави у Telegram.

"Провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за проведення засідання Ради Україна - НАТО в Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ", - повідомив Зеленський.

Президент наголосив на важливості запрошення України до НАТО та забезпечення своєчасного підсилення наших бойових бригад боєприпасами, озброєнням і військовою технікою, а також на необхідності зміцнення оборони країни у зимовий період проти російського повітряного терору.

"Ми координуємо наші позиції задля наближення справедливого та стабільного миру, адже підтримка України має вирішальне значення не лише для нашої країни, а й для всіх партнерів у Європі, оскільки безпека одного є основою безпеки всіх", - зазначив глава держави.

Президент Володимир Зеленський називає запрошення до НАТО ключовим для перемоги України та прагне отримати його до можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому, побоюючись змін у політиці США.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з росією, доки західні союзники не зможуть надіслати достатню військову допомогу, щоб допомогти Києву просунутися вперед на полі бою і здобути більш сильну позицію на переговорах.