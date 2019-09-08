Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі, а також на полях Генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй (ООН), але час і дату офіційного візиту голови української держави в США поки що не узгоджено.

"Є дві можливості, про які ми знаємо, коли обидва президенти будуть в одному місці в один час. Обидва президенти очікують побачити один одного в обох місцях - у Польщі та Нью-Йорку. Сподіваємося, будуть інші можливості, але вони наразі не визначені", - сказав Вільям Тейлор, повідомляє LB.ua.

На уточнювальне запитання, чи готується ще офіційний візит Зеленського в США, крім можливої зустрічі президентів Польщі і на полях Генасамблеї ООН, посол відповів ствердно, але без конкретних дат.

"План є, але до порядку денного (візит) поки що не внесено. У обох президентів дуже щільний графік", - сказав він.

При цьому Тейлор спростував, що візит відклали, оскільки "погодженої дати ніколи не було". "Це станеться, але наразі до кінця не зрозуміло - коли", - додав він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планується його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.