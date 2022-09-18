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Зеленський: Іти на згоду з рф через страх ядерної зброї – це початок Третьої світової

Президент Володимир Зеленський не вважає, що Росія застосує ядерну зброю, однак закликає світ зупинити її погрози.
Зеленський: Іти на згоду з рф через страх ядерної зброї – це початок Третьої світової Фото: з вільного доступу

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters

"Це питання знищення Землі просто, початок цього. Я навіть не можу зрозуміти, як можуть допустити спецслужби, розвідки світу, потужні розуми світу, щоб росії навіть дати шанс про це думати. Мені здається, що цього не буде, якщо чесно. Тим не менше, ми з вами не можемо щось остаточно прогнозувати з цією державою… Але, вибачте, боятися чогось там, що може зробити ця держава, і тому іти з ними на ту чи іншу згоду – це гірший результат, на який можна піти. Це точно тоді початок Третьої світової війни", - впевнений Зеленський.

Він підкреслив, що "не може бути діалогу з людьми, які погрожують ядерною зброєю".

"Треба думати про те, як жити далі світові без таких людей", - сказав він.

За словами президента, коли відомі російські політики говорять, у яких випадках Росія може застосувати ядерну зброю, "все, що після слів "в якомусь разі", після якихось умов, навіть не треба слухати".

"Треба розуміти, хто це сказав і зробити все, щоб більше ця людина нікому нічого не говорила і не погрожувала", - підкреслив Зеленський.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив президента рф Володимира Путіна про серйозніші наслідки у разі застосування ядерної зброї.

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18 09 2022 09:10
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